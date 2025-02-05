«Манчестер Юнайтед» отправил Маласиа в аренду в ПСВ

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа проведёт остаток сезона-2024/2025 в нидерландском «ПСВ Эйндховен» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«25-летний игрок присоединился к «красным» в 2022 году и провёл 39 матчей в успешном дебютном сезоне, прежде чем продолжительная травма привела к длительному перерыву в игре. После напряжённой работы по восстановлению своей физической формы Маласиа вернулся в строй в начале этого сезона, и игрок сборной Нидерландов провёл восемь матчей под руководством Рубена Аморима.

Все в «Юнайтед» желают Тиреллу всего наилучшего до конца сезона», — написано в сообщении.