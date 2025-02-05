Филимонов: медиафутбол показывает, что профессиональный футбол деградирует

Российский экс-голкипер Александр Филимонов высказался по поводу медийного футбола. Он считает, что победы медиаклубов над профессиональными командами в Кубке России говорят о деградации профессионального футбола в стране.

«Медийный футбол — это любительский футбол, хотя там уже деньги хорошие, но всё равно это не то. И когда медийная команда блогеров обыгрывает профессиональную команду, о каком уровне футбола у нас может идти речь? Это говорит лишь о том, что профессиональный футбол деградирует», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

Напомним, у Филимонова есть опыт игры и тренерской работы в медийном футболе.