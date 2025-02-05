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Юрий Красножан высказался о соперниках женской сборной России в ОАЭ

Юрий Красножан высказался о соперниках женской сборной России в ОАЭ
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о запланированном сборе национальной команды в ОАЭ. Сборная России примет участие в турнире Pink Ladies Cup, где проведёт три матча. 20 февраля россиянки сыграют с Таиландом, 23 февраля – с Индией, а 26 февраля – с Иорданией.

«На февральском сборе появилась хорошая возможность провести три товарищеских матча, и мы с удовольствием ей воспользуемся. Сейчас занимаемся сбором информации, изучением соперников.

Лучше всего знакомы с Иорданией: эта сборная в октябре 2024 года вместе с нами принимала участие в международном турнире в Турции, где сыграла с командами Филиппин, Тайваня и Гаити. Несмотря на три поражения, иорданки показали себя неплохо, это старательная молодая команда. Сборная Таиланда – типичный представитель южноазиатского футбола. Её тренирует японский специалист, команда сильна в контроле мяча, организации и техническом оснащении. С Индией наша команда встречалась четыре года назад и выиграла 8:0, но прошло уже достаточно много времени, собираем актуальную информацию по этому сопернику», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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