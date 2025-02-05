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Президент РФС Дюков допустил возможность проведения матча сборных России и Турции

Президент РФС Дюков допустил возможность проведения матча сборных России и Турции
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболисты сборной России могут провести товарищеский матч с национальной командой Турции, но всё зависит от календаря.

«Я уже говорил, что мы даём комментарии по матчам сборной только тогда, когда мы договорились и подписали договор. Игра с командой Турции теоретически возможна, но всё зависит от календаря», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

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