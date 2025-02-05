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Филимонов: не Нойер придумал игру вратарей ногами! Мне это тоже давалось комфортно

Филимонов: не Нойер придумал игру вратарей ногами! Мне это тоже давалось комфортно
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Российский экс-голкипер Александр Филимонов высказался об игре ногами в исполнении вратарей. Он признался, что ему было комфортно играть ногами в период профессиональной карьеры.

«Это не Нойер придумал, что будет играть ногами. Это была, скорее, тренерская мысль Гвардиолы, их синергия. Я не думаю, что он произвёл революцию какую-то в футболе. Мне игра ногами давалась комфортно, потому что я начинал с полевого игрока. Еще в чемпионате СССР я как вратарь забил гол от ворот до ворот команде «Торпедо» (Арзамас).

В 41 год я научился играть левой ногой. Поставил для себя цель играть ей так же, как и правой. Сейчас я могу любой ногой отдать любую передачу на любое расстояние, для меня это не проблема. И как только я начал играть двумя ногами, я понял, сколько я потерял. Если бы я играл в «Спартаке» ещё и левой ногой, это был бы просто космос», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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