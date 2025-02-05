Филимонов рассказал, кто был главным соперником «Спартака» во времена СССР

Российский экс-голкипер Александр Филимонов поделился воспоминаниями о своём переходе из московского «Спартака» в киевское «Динамо». Он заявил, что именно киевляне были главными соперниками красно-белых в советские времена. Филимонов решился на переход в «Динамо» с надеждой перебраться оттуда в Европу.

«В советское время было главное противостояние «Спартак» — киевское «Динамо». Противостояние идеологий и футбольных стилей. Тогда это были две лучшие команды страны, и они между собой соперничали.

Когда я переходил в Киев, на тот момент соперничество «Спартак» — ЦСКА уже было намного принципиальнее. Именно армейцы к тому времени стали основными раздражителями. Дело было не в деньгах, хотя предложение в Киеве было лучше, чем в «Спартаке». Это не определяющий фактор. Думал, что это точка западнее, из которой можно потом ещё западнее в Европу уехать», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».