Саша Зделар отреагировал на информацию о желании ЦСКА продать его

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар отреагировал на информацию о желании армейцев продать его. Ранее появилась информация, что столичный клуб планирует расстаться с игроком в зимнее трансферное окно для того, чтобы получить хоть какие-то деньги, поскольку трудовое соглашение футболиста с красно-синими действует до лета 2025 года.

«Я не хочу говорить о слухах о возможном уходе из клуба. Хочу ли я остаться в ЦСКА? Я уже много раз говорил, что все эти вопросы нужно адресовать клубу. У меня есть ещё пять месяцев контракта, посмотрим, что будет завтра, в футболе никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди», — приводит слова Зделара ТАСС.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.