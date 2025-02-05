Президент ФНЛ Измайлов высказался о персональных санкциях в отношении Александра Дюкова

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о персональных санкциях в отношении президента РФС Александра Дюкова.

«Персональные санкции наложены на многих российских бизнесменов и руководителей. Мы живём в таких условиях, что с этим поделать? Можно только ещё сильнее и настойчивее работать дальше.

Чего можно опасаться? Нас уже и так исключили из еврокубков, чемпионатов Европы и мира. Что мы ещё можем получить? Не думаю, что нужно готовиться к чему-то ещё более плохому из-за персональных санкций Дюкова. Может быть, будет лучше — надо готовиться к этому. И работать над этим», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.