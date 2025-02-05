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Артета рассказал о настрое в «Арсенале» перед ответным матчем Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Артета рассказал о настрое в «Арсенале» перед ответным матчем Кубка лиги с «Ньюкаслом»
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Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о настрое перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 5 февраля. Начало игры — в 23:00 мск. В первой встрече «Арсенал» уступил на своём поле со счётом 0:2.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Следующий шаг — финал на «Уэмбли», поэтому мы знаем, насколько это важно, вы можете почувствовать это сразу. Подъём, который дала нам игра с «Сити», манера, в которой мы её выиграли, и тот факт, что это игра в турнире, где мы ближе всего к финалу, поэтому мы собираемся сделать настоящий шаг», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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