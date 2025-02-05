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Трансфер «Зенита» попал в топ-10 самых дорогих переходов января в мировом футболе

Трансфер «Зенита» попал в топ-10 самых дорогих переходов января в мировом футболе
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Интернет-портал TNT Sports объявил десятку самых дорогих трансферов января в мировом футболе. Интересно, что четыре из десяти самых дорогих сделок оформил «Манчестер Сити». Кроме того, в топ-10 попал переход Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

Топ-10 самых дорогих трансферов января 2025 года в мировом футболе:

  1. Джон Дуран — перешёл в «Аль-Наср» за € 77 млн.
  2. Омар Мармуш — перешёл в «Манчестер Сити» за € 75 млн.
  3. Хвича Кварацхелия — перешёл в «ПСЖ» за € 70 млн.
  4. Нико Гонсалес — перешёл в «Манчестер Сити» за € 60 млн.
  5. Хави Симонс — перешёл в «РБ Лейпциг» за € 50 млн.
  6. Галено — перешёл в «Аль-Ахли» за € 50 млн.
  7. Абдукодир Хусанов — перешёл в «Манчестер Сити» за € 40 млн.
  8. Виктор Рейс — перешёл в «Манчестер Сити» за € 37 млн.
  9. Луис Энрике — перешёл в «Зенит» за € 33 млн.
  10. Сантьяго Хименес — перешёл в «Милан» за € 32 млн.
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