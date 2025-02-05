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Артета ответил, рассматривает ли он Нванери в качестве центрального нападающего «Арсенала»

Артета ответил, рассматривает ли он Нванери в качестве центрального нападающего «Арсенала»
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Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о позиции центрального форварда в команде.

«Нам придётся быть очень гибкими в передней линии, и теперь те, кто стоит у нас на ногах, должны оставаться в форме и продолжать вносить свой вклад. Лео [Троссард] может играть на этой позиции, Рахим [Стерлинг] играл на этой позиции, Итан, я думаю, тоже может играть на этой позиции, Мартинелли тоже может. Так что давайте посмотрим, как все настроены на данный момент, и на соперника, но в какой-то момент нам придётся попробовать что-то другое», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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