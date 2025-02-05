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Мостовой: в России в 30 лет заканчивают играть, а Роналду в 40 даже не ведёт речи об этом

Мостовой: в России в 30 лет заканчивают играть, а Роналду в 40 даже не ведёт речи об этом
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сегодня, 5 февраля, отмечает 40-летие.

«Роналду — величайший. Не знаю как у них, но в России 40 лет не отмечают. Криштиану для многих должен быть примером для подражания. Ему 40 лет, а здесь не видно конца. Я не видел, чтобы он сказал в каком-то интервью, что планирует заканчивать. В этом тоже его величие. У нас в 30 лет футболисты кричат, что устали и заканчивают играть. При этом ещё кричат, что звёзды! А Роналду в 40 лет даже не ведёт речи о том, чтобы заканчивать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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