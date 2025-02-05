Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чавес: не хотелось уезжать и оставлять сына, но это жизнь футболиста

Чавес: не хотелось уезжать и оставлять сына, но это жизнь футболиста
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Луис Чавес высказался о рождении сына. Он отметил важность этого события в своей жизни. Именно из-за рождения ребёнка игрок приехал на зимние учебно-тренировочные сборы московского клуба с запозданием.

«Я очень счастлив, что у меня появился сын. Это большое событие в моей жизни. Не хотелось уезжать и оставлять его. Но это жизнь футболиста. Его назвали Андре. Знали, что будет сын. Заранее выбрали имя.

Я приехал позже на сбор. Мне нужно было подготовить документы для сына. Я тренировался индивидуально», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Динамо» и «Краснодар» устроили замес! Началось с жестокого фола и гнева Лички
«Динамо» и «Краснодар» устроили замес! Началось с жестокого фола и гнева Лички
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android