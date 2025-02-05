Чавес: не хотелось уезжать и оставлять сына, но это жизнь футболиста

Футболист московского «Динамо» Луис Чавес высказался о рождении сына. Он отметил важность этого события в своей жизни. Именно из-за рождения ребёнка игрок приехал на зимние учебно-тренировочные сборы московского клуба с запозданием.

«Я очень счастлив, что у меня появился сын. Это большое событие в моей жизни. Не хотелось уезжать и оставлять его. Но это жизнь футболиста. Его назвали Андре. Знали, что будет сын. Заранее выбрали имя.

Я приехал позже на сбор. Мне нужно было подготовить документы для сына. Я тренировался индивидуально», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.