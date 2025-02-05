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Бонгонда: конкуренция с Солари? Тренер примет решение, кто будет играть

Бонгонда: конкуренция с Солари? Тренер примет решение, кто будет играть
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Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о грядущем переходе в столичный клуб Пабло Солари из «Ривер Плейт».

— Со мной всё нормально. Мы действительно усердно работаем сейчас и с нетерпением ждём возобновления сезона.

— Волнуетесь из-за возможного возрастания конкуренции, если приедет Солари?
— Здесь нет ничего особенного. Во всех командах есть конкуренция. Нужно показывать всё, что можешь, а тренер примет решение, кто будет играть, — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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