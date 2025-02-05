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Игрок «Динамо» Чавес: нехорошо, что Бителло приехал поздно на сборы

Игрок «Динамо» Чавес: нехорошо, что Бителло приехал поздно на сборы
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о бунте своего одноклубника Бителло. Бразилец не приехал на сборы клуба и не выходил на связь. Но после угроз штрафом и дисквалификацией он всё же вернулся в команду.

«Мы не общались с Бителло по ситуации с его поздним приездом на сборы. Это не очень хорошо, что он приехал поздно. Я бы не хотел бы об этом говорить», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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