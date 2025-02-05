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Бонгонда: Промес мне много помогал, он для меня практически брат

Бонгонда: Промес мне много помогал, он для меня практически брат
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Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о бывшем футболисте красно-белых, а ныне нападающем «Дубай Юнайтед» Квинси Промесе.

«Мы много общаемся с Квинси. Он для меня практически брат. Когда я приходил в «Спартак», Квинси много мне помогал. Я стараюсь помогать ему. Надеюсь, он вернётся в «Спартак», но я никак не влияю на решения», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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