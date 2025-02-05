Чавес поделился впечатлениями от матча «Динамо» с «Краснодаром»

Футболист московского «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от матча группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Мне бы хотелось говорить о спортивной составляющей матча. У нас было много моментов. К сожалению, не реализовали. Для этого и есть товарищеские матчи, чтобы тренироваться», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоялся накануне, 4 февраля. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Игра завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.