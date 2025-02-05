Чавес поделился впечатлениями от матча «Динамо» с «Краснодаром»
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Футболист московского «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от матча группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:1).
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'
Удаления: Тормена – 56' / нет
«Мне бы хотелось говорить о спортивной составляющей матча. У нас было много моментов. К сожалению, не реализовали. Для этого и есть товарищеские матчи, чтобы тренироваться», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоялся накануне, 4 февраля. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Игра завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.
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