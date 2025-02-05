Луис Чавес рассказал, думал ли об уходе из «Динамо»

Футболист «Динамо» Луис Чавес признался, думал ли он об уходе из московского клуба.

«Всегда, когда открыто трансферное окно, у каждого игрока есть возможность поменять клуб. Меня устраивает всё в «Динамо», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.