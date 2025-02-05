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Бонгонда рассказал, как проходят зимние сборы со Станковичем

Бонгонда рассказал, как проходят зимние сборы со Станковичем
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о работе на зимних сборах с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

— Это первые зимние сборы Станковича. В чём главное отличие в его работе в сравнении с другими тренерами?
— Хороший парень. Он очень честно относится к процессу и требует от нас серьёзной работы. Только положительные эмоции. Нагрузки действительно высокие, но это нормально. Если мы хотим выиграть, то такие нагрузки — вполне нормальная ситуация, — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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