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Бонгонда: дайте Помазуну время, а мы должны ему помочь адаптироваться

Бонгонда: дайте Помазуну время, а мы должны ему помочь адаптироваться
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Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна из московского ПФК ЦСКА. По словам Тео, российскому вратарю нужно дать время, чтобы он адаптировался в команде Деяна Станковича.

«Помазун всего два или три дня находится с нами. Дайте ему время. Со своей стороны мы должны ему помочь адаптироваться как можно быстрее», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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