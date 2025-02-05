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Игрок «Динамо» Чавес поделился впечатлениями от зимних сборов

Игрок «Динамо» Чавес поделился впечатлениями от зимних сборов
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от зимних учебно-тренировочных сборов своей команды.

«Из-за того, что позже приехал, было сложновато. Тренировался индивидуально на первом сборе. Сейчас влился в тренировочный процесс. Надеюсь, что в ближайшем матче получу время на поле», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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