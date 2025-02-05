Вратарь «Спартака» Помазун рассказал об адаптации в команде

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун рассказал об адаптации в команде. Он перебрался в стан красно-белых из ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«К цветам «Спартака» привык. У меня всегда были яркие цвета в командах. Адаптируюсь, сегодня была третья тренировка. Набираю форму. Всё отлично! Сейчас самое главное — набрать форму. Надеюсь, получится сыграть несколько игр, чтобы быстрее адаптироваться. Но сейчас мне нужно набрать форму, потому что пропустил большое количество времени без тренировок с командой. Хочется набрать физическую форму, чтобы быть в максимальных кондициях», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.