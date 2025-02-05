Помазун рассказал, что ему пожелал отец перед переходом в «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о пожеланиях отца перед переходом в клуб.

— Какое напутствие дал отец перед переходом в «Спартак»?

— Пока конкретных напутствий не было. Отец пожелал удачи и сказал, чтобы с первой тренировки не эмоционировал, а спокойно готовился. Думаю, советы будут уже по ходу выступления.

— Что вам дал отец с точки зрения обучения?

— У меня было много высококлассных тренеров. Отец всегда подсказывал. Особенно, когда был в юношеском возрасте. Когда играл в РПЛ, мы созванивались — он говорил о недочётах. Ведём диалог по поводу моих игр — где-то соглашаюсь, где-то — нет. У нас бывают споры. Хороший семейный диалог по поводу моей игры, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.