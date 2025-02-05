Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помазун рассказал, что ему пожелал отец перед переходом в «Спартак»

Помазун рассказал, что ему пожелал отец перед переходом в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о пожеланиях отца перед переходом в клуб.

— Какое напутствие дал отец перед переходом в «Спартак»?
— Пока конкретных напутствий не было. Отец пожелал удачи и сказал, чтобы с первой тренировки не эмоционировал, а спокойно готовился. Думаю, советы будут уже по ходу выступления.

— Что вам дал отец с точки зрения обучения?
— У меня было много высококлассных тренеров. Отец всегда подсказывал. Особенно, когда был в юношеском возрасте. Когда играл в РПЛ, мы созванивались — он говорил о недочётах. Ведём диалог по поводу моих игр — где-то соглашаюсь, где-то — нет. У нас бывают споры. Хороший семейный диалог по поводу моей игры, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
История Помазуна в «Спартаке» не будет первой. Отцы и дети, игравшие за одну команду в РПЛ
История Помазуна в «Спартаке» не будет первой. Отцы и дети, игравшие за одну команду в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android