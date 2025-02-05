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Вратарь «Спартака» Помазун: никакой обиды на ЦСКА нет

Вратарь «Спартака» Помазун: никакой обиды на ЦСКА нет
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Голкипера «Спартака» Илья Помазун, являющийся воспитанником академии ПФК ЦСКА, заявил, что не держит обиды на армейцев. Напомним, Помазун перешёл в «Спартак» напрямую из ЦСКА в это трансферное окно.

«Нет никакой обиды на ЦСКА. Я пришёл в новую команду: главное — адаптироваться, влиться в новый коллектив и показывать наилучшие результаты», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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