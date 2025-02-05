Помазун: Станкович подсказывает и контролирует тренировку, это классно

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о работе с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«С тренером получилось пока не так много времени поработать. Сейчас мы занимаемся подготовкой моей физической формы. Могу сказать, что Деян довольно качественно выстраивает тренировочный процесс. Он всё подсказывает, контролирует тренировку — это очень классно.

Надеюсь, в дальнейшем будет больше совместных тренировок. Сейчас у меня есть индивидуальные тренировки, чтобы набрать форму», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.