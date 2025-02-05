Помазун: Довбня с первой тренировки помогает мне влиться в коллектив

Голкипер «Спартака» Илья Помазун заявил, что вратарь красно-белых Александр Довбня помогает ему в плане адаптации в столичном клубе.

— Насколько Довбня обладает весом в коллективе в плане атмосферы?

— Саша довольно опытный парень, который провёл много игр. Он помогает всем молодым. Саша с первой тренировки помогает мне влиться в коллектив. Он делает весомый вклад для команды. Когда все устали, особенно на сборах, его позитив помогает, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.