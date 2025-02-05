Главный тренер «Динамо» Личка: верю, что приедет один защитник

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что ждёт усиления команды в зимнее трансферное окно. Чешский специалист ожидает, что бело-голубые подпишут защитника.

«Я уже не хочу говорить на тему новых игроков. Я хочу видеть, но сейчас никого нет. Верю, что один защитник придёт. Если удастся. Не хочу в голове держать кого-то, а потом не получится, и я расстроюсь. Поэтому просто работаю с теми игроками, которые есть на сегодняшний день. Будем с этими игроками отходить наших конкурентов.

Но они усилятся все, очень дорогими трансферами. Надо всегда быть позитивным. Год назад никто не верил, что мы будем биться за чемпионство до последней секунды. Да, у «Спартака» и «Зенита» другие возможности. Я бы тоже хотел по € 20 млн, покупать на эти деньги игроков. Но у нас нет такой возможности, поэтому я стараюсь не смотреть на эти вещи. В такой ситуации нужно уметь играть как команда, как коллектив. Может, у нас не такие мастеровитые игроки, как у «Зенита» или «Спартака», но мы можем побеждать их как команда», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.