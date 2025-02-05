Вратарь «Спартака» Помазун рассказал, как поддерживал форму без команды

Новый голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, как поддерживал форму во время отстранения от основной команды ПФК ЦСКА. Напомним, в январе Помазун перебрался из армейского клуба в стан красно-белых.

«Непросто тренироваться без команды. Мы с отцом тренировались. ЦСКА выделил натуральное поле, и я тренировался индивидуально пять дней в неделю. Игрового тонуса не было — сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в «Урале», поэтому мастерство какое-то есть. Надо всё это переносить на футбольное поле. Футбол придумали давно, поэтому ничего нового нет», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.