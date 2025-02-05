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Тюкавин: на тренировках у Лички «умирают»? Хорошо, что я приехал на три дня позже

Тюкавин: на тренировках у Лички «умирают»? Хорошо, что я приехал на три дня позже
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о нагрузках в стане бело-голубых во время зимних учебно-тренировочных сборов.

— Многие говорят, что на тренировках Лички в жару многие «умирают». Как ты оценишь сборы?
— Хорошо, что я приехал на три дня позже (смеётся). Если честно, то всё нормально, ко всему привыкли. Прошли всех «Джерральдов» и бега. Сейчас уже больше работаем с мячом, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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