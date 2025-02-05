Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Тюкавин: не слышал извинений от Бителло

Нападающий «Динамо» Тюкавин: не слышал извинений от Бителло
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ситуации с невозвращением полузащитника Бителло в расположение команды из отпуска в назначенный срок.

«Нет скрытого конфликта, что он так поступил. С командой это не обсуждали. Я не слышал извинений от него после приезда», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с бразильским «Ботафого» по трансферу Бителло. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний бразилец провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Также на его счету пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Переход Бителло из «Динамо» в «Ботафого» сорвался — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android