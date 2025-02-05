Нападающий «Динамо» Тюкавин: не слышал извинений от Бителло

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ситуации с невозвращением полузащитника Бителло в расположение команды из отпуска в назначенный срок.

«Нет скрытого конфликта, что он так поступил. С командой это не обсуждали. Я не слышал извинений от него после приезда», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с бразильским «Ботафого» по трансферу Бителло. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний бразилец провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Также на его счету пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.