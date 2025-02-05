Вратарь «Спартака» Помазун: есть небольшое волнение перед тренировкой

Новый голкипер «Спартака» Илья Помазун признался, что у него присутствует волнение в новой команде.

«Перед тренировкой есть небольшое волнение. Но я понимаю, что сейчас самое главное — никуда не торопиться и спокойно готовиться. Перед интервью волнения нет», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.