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Тюкавин: желаю Захаряну удачи, чтобы играл без травм!

Тюкавин: желаю Захаряну удачи, чтобы играл без травм!
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о бывшем одноклубнике, а ныне полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Давно не списывались с Захаряном. Недавно видел, что он вышел на замену после долгой травмы. Молодец! Желаю ему удачи и без травм играть», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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