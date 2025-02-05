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Тюкавин: «Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются, но нам не надо

Тюкавин: «Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются, но нам не надо
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о работе столичного клуба на трансферном рынке этой зимой.

«Зачем вы спрашиваете меня об ожиданиях о второй части сезона? Ещё месяц мы будем на сборах. У нас ещё будет миллиард тренировок, поэтому мы ещё не думали о первой игре. Мы плавно готовимся и отрабатываем какие-то моменты.

«Зенит» и «Спартак» молодцы, что усиливаются. Нам, видимо, не надо усиливаться, и так всё сильное», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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