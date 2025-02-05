Нападающий «Динамо» Тюкавин: не видел никакой бумаги от клуба из Европы зимой

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном уходе в европейский клуб.

«Не видел никакой бумаги от агента от клуба из Европы этой зимой», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 18 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на счету нападающего три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков после 18 матчей.