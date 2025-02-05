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Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал ситуацию с Бителло

Главный тренер «Динамо» Личка прокомментировал ситуацию с Бителло
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Бителло, который не явился к началу сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в «Динамо».

— Я спокойно реагировал на ситуацию с Бителло. Когда он вернулся, мы поговорили. Приехал с позитивным настроением, хорошо тренируется и шутит. В команде нет никаких проблем. Для нас это очень важный игрок. Если в своей голове он будет настроен так же, никаких вопросов у меня не будет. Его можно ждать в следующем матче.

— Клуб оштрафовал Бителло?
— Это надо не у меня спрашивать. Если человек не хочет, его и штрафовать бесполезно. Я не штрафую. Ты сам себя штрафуешь, потому что потом я не ставлю тебя на игру, теряешь премиальные. Делай как ты хочешь!» — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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