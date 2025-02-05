Нападающий «Динамо» Тюкавин: ещё полностью не готов после болезни

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём состоянии после болезни.

«Я ещё полностью не готов после болезни. Впереди полтора сбора, чтобы подготовиться ко второй части сезона и набрать форму», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Константин Тюкавин провёл 18 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на счету нападающего три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков после 18 матчей.