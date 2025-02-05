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Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, как футболисты реагируют на нагрузки

Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, как футболисты реагируют на нагрузки
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как футболисты его команды реагируют на высокие нагрузки на зимнем учебно-тренировочном сборе.

— Как ребята реагируют на ваши нагрузки?
— Это очень тяжело. Вчера у ребят ноги были тяжёлые. Есть тренировочный процесс и усталость. Я бы хотел играть поумнее, а не просто бегать, — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на момент зимнего перерыва московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марцела Лички набрала 35 очков после 18 матчей чемпионата страны.

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