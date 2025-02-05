Итальянская «Верона» пыталась купить защитника ЦСКА, армейцы отказали

Итальянская «Верона» пыталась оформить приобретение защитника ЦСКА Виллиана Роши, но получила отказ. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По данным источника, «Верона» предлагала ЦСКА взять Рошу в аренду до конца сезона за € 500 тыс. с обязательным дальнейшим выкупом 70% прав на игрока за € 2,8 млн. Отмечается, что идея отдать одного из лидеров своей команды в аренду уже в феврале не устроила армейцев, поэтому итальянскому клубу было отказано.

В текущем сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Бразильцу 30 лет, за армейцев он выступает с сентября 2022-го. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роши в € 8 млн.