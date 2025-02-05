Гендиректор «Балтики» Измайлов: такая борьба в РПЛ только подогревает интерес

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что такая борьба только подогревает интерес болельщиков, СМИ, других лиг, которые смотрят и следят за РПЛ. Поэтому я считаю, что это однозначно хорошо.

Согласен ли с тем, что уровень РПЛ падает за время отстранения от еврокубков? Не стал бы говорить об этом в таких жёстких категориях», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков. Третью строчку занимает московский «Спартак» (37).