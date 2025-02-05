Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов: такая борьба в РПЛ только подогревает интерес

Гендиректор «Балтики» Измайлов: такая борьба в РПЛ только подогревает интерес
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что такая борьба только подогревает интерес болельщиков, СМИ, других лиг, которые смотрят и следят за РПЛ. Поэтому я считаю, что это однозначно хорошо.

Согласен ли с тем, что уровень РПЛ падает за время отстранения от еврокубков? Не стал бы говорить об этом в таких жёстких категориях», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков. Третью строчку занимает московский «Спартак» (37).

Материалы по теме
Перемены в «Спартаке», заработок «Зенита» и «Локо». Трансферы в РПЛ за неделю
Перемены в «Спартаке», заработок «Зенита» и «Локо». Трансферы в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android