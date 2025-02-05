Тренер «Динамо» Личка: я бы хотел видеть в своей команде не только Глебова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о том, что бело-голубые близки к трансферу полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ранее сообщалось, что «Динамо» договаривается с «Ростовом» о переходе футболиста, а сам Глебов уже успел согласовать контракт с бело-голубыми.

«Хочу ли я подписать Глебова? Я не только Глебова хотел бы видеть в своей команде, если говорить о тех фамилиях, которые есть на бумаге. Глебов — это хороший игрок, у него хорошие лидерские качества. Общался ли я с ним? Нет, ещё нет», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.