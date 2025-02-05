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Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау объяснил аренду Ллойда Келли в «Ювентус»

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау объяснил аренду Ллойда Келли в «Ювентус»
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался об уходе защитника Ллойда Келли в итальянский «Ювентус» на правах аренды. Соглашение включает опцию выкупа.

«С нашей стороны это было очень неохотно, потому что Ллойд — игрок, который недавно подписал контракт. Мы верили в него и его качества. Его немного расстраивало, что он не играл больше, отчасти из-за того, что другие игроки вокруг него были в хорошей форме.

Мы живём в мире, где пытаемся управлять PSR (Правила прибыли и устойчивого развития. — Прим. «Чемпионата») и принимать решения, которые приносят нам пользу в долгосрочной перспективе, и это одно из таких решений. Ллойд уходит с нашими наилучшими пожеланиями. Я уверен, что он преуспеет в Италии, и для него это новый захватывающий вызов», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

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