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«Задача — золото». Данила Козлов — о целях «Краснодара» на текущий сезон РПЛ

«Задача — золото». Данила Козлов — о целях «Краснодара» на текущий сезон РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для «быков», а также огласил цель команды Мурада Мусаева на оставшуюся часть кампании. «Краснодар» после 18 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.

– Как оценить первую часть сезона для «Краснодара»?
– Конечно, она прошла успешно. Мы находимся там, где и хотели, – и очень хотим там же завершить сезон. Перед чемпионатом нам никто не говорил о конкретных целях, но в команде все понимали, что задача – золото. Мне кажется, картинка, которую мы показывали, была очень интересной – близка к той, к которой мы стремились на летних сборах, — приводит слова Козлова Sports.ru.

Козлову 20 лет, за «Краснодар» универсальный игрок выступает с лета 2024-го. Ранее Данила играл за калининградскую «Балтику». В нынешнем сезоне молодой российский полузащитник провёл 21 матч по всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Козлова в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.

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