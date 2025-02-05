Экс-игрок ЦСКА Корнаухов похвалил армейцев матч с «Зенитом» на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов похвалил армейцев за игру в матче группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Основное время матча между армейцами и сине-бело-голубыми закончилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:1).

«Неприятно, когда ты в конце матча забиваешь второй гол и на последней секунде позволяешь сравнять счёт. Надеюсь, что такой симптом останется в предсезонке. Сейчас команда пробует схему, новые сочетания игроков. Первый тайм получился добротным с точки зрения командной игры в обороне. Во втором уже подустали. Это был добротный матч в исполнении двух команд», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».