Квинси Промес составил символическую сборную РПЛ из игроков, с которыми пересекался

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Дубай Юнайтед», составил символическую сборной Российской Премьер-Лиги из игроков, с которыми он пересекался. Блиц-опрос Промеса на эту тему опубликован в телеграм-канале футбольного клуба «Родина», пресс-служба которого съездила на тренировку «Дубай Юнайтед».

Символическая сборная чемпионата России по версии Промеса выглядит следующим образом.

Вратарь: Артём Ребров.

Защитники: Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Руслан Литвинов, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков (капитан), Алексей Миранчук.

Нападающие: Александр Самедов, Квинси Промес, Артём Дзюба.

Накануне Промес публично заявил о желании вернуться в «Спартак». Ранее такие разговоры появлялись в СМИ, но дальше слухов дело пока не зашло.