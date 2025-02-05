Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши зимой

ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши зимой
Комментарии

В московском ЦСКА готовы расстаться с защитником Виллианом Рошей.

«Игроку предложили контракт в последний день трансферного окна. Это было предложение от «Вероны», команды Серии А. Это была лишь одна из команд, которая проявила большой интерес к игроку. Также был интерес со стороны клубов Ближнего Востока. ЦСКА отклонил его, потому что, по их мнению, предложение не покрывало их цели.

Несмотря на это, игрок всё ещё может уйти, так как для него открыты другие рынки. ЦСКА рассматривает возможность продажи игрока при условии хорошего предложения. Игрок чувствует себя комфортно и счастлив в любом сценарии: если он останется в ЦСКА или если он уйдёт», — сообщил источник, близкий к игроку, корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Материалы по теме
Итальянская «Верона» пыталась купить защитника ЦСКА, армейцы отказали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android