ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши зимой

В московском ЦСКА готовы расстаться с защитником Виллианом Рошей.

«Игроку предложили контракт в последний день трансферного окна. Это было предложение от «Вероны», команды Серии А. Это была лишь одна из команд, которая проявила большой интерес к игроку. Также был интерес со стороны клубов Ближнего Востока. ЦСКА отклонил его, потому что, по их мнению, предложение не покрывало их цели.

Несмотря на это, игрок всё ещё может уйти, так как для него открыты другие рынки. ЦСКА рассматривает возможность продажи игрока при условии хорошего предложения. Игрок чувствует себя комфортно и счастлив в любом сценарии: если он останется в ЦСКА или если он уйдёт», — сообщил источник, близкий к игроку, корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.