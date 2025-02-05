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«Амкал» представил специальную форму для Суперкубка МФЛ

«Амкал» представил специальную форму для Суперкубка МФЛ
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Медиафутбольный клуб «Амкал» в социальных сетях презентовал новую игровую форму, в которой команда выступит в Суперкубке МФЛ.

Фото: ФК «Амкал»

Отмечается, что на форме отражены главные достижения клуба: победа в Кубке Медиалиги, рекордное выступление в Фонбет Кубке России и триумф в шоу-матче с московским «Динамо».

Суперкубок МФЛ пройдёт с 5 по 8 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире примут участие «Амкал», «БроукБойз», Lit Energy и 2DROTS. В первом полуфинале «Амкал» сыграет с «БроукБойз» сегодня, 5 февраля. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Финал состоится в воскресенье, 8 февраля. Начало игры — в 20:00 мск.

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