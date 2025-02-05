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«Шансы есть». Полузащитник ЦСКА Зделар — о борьбе за чемпионство

«Шансы есть». Полузащитник ЦСКА Зделар — о борьбе за чемпионство
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что армейцы ещё не потеряли шансов на завоевание чемпионского титула в этом сезоне. По словам серба, шансы на победу в Российской Премьер-Лиги у команды Марко Николича всё ещё есть.

«Мы знаем, что во второй части будет тяжело бороться за чемпионство. Но нужно всегда верить, играть до конца. Никогда не знаешь, кто проиграет. Конечно, шансы есть, они есть всегда. Будем бороться. Чтобы я был доволен сезоном, нужно выиграть Кубок России и постараться победить в каждой игре», — приводит слова Зделара ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».

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