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Александр Мостовой: людям присниться не может, что они в Париже, а Сафонов там играет

Александр Мостовой: людям присниться не может, что они в Париже, а Сафонов там играет
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Накануне Сафонов провёл «на ноль» матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

Кубок Франции . 1/8 финала
04 февраля 2025, вторник. 23:10 МСК
Ле-Ман
Ле-Ман
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Баркола – 71'    

«Сафонов остаётся вторым номером «ПСЖ», Доннарумма — номер один. Матвей правильно делает, что пользуется своими шансами. Он подписал контракт и получает удовольствие от жизни — самый классный период в карьере.

Людям присниться не может, что они в Париже, а Сафонов там играет. Да, он не основной вратарь. Но как ты будешь основным, если есть Доннарумма? «ПСЖ» играет в ряде турниров, поэтому Сафонов получает свои шансы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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