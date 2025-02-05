Александр Мостовой: людям присниться не может, что они в Париже, а Сафонов там играет

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Накануне Сафонов провёл «на ноль» матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0).

«Сафонов остаётся вторым номером «ПСЖ», Доннарумма — номер один. Матвей правильно делает, что пользуется своими шансами. Он подписал контракт и получает удовольствие от жизни — самый классный период в карьере.

Людям присниться не может, что они в Париже, а Сафонов там играет. Да, он не основной вратарь. Но как ты будешь основным, если есть Доннарумма? «ПСЖ» играет в ряде турниров, поэтому Сафонов получает свои шансы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.