Агент Марина: Химми останется в «Оренбурге» до конца сезона

Футбольный агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы игрока «Оренбурга» Химми Марина, высказался о будущем своего клиента. Он заявил, что костариканец останется в команде до конца сезона. При этом переговоров о пролонгации контракта пока нет, так как они напрямую будут зависеть от того, сохранит ли клуб прописку в РПЛ. Действующий договор сторон рассчитан до следующего лета.

«Мы пообщались с руководством «Оренбурга». Все хорошо, Химми останется в клубе и постарается помочь команде остаться в Премьер-Лиге. Продление контракта? Нет, в клубе этот момент не обсуждают до тех пор, пока не будет понимания, останутся ли они в высшем дивизионе», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».