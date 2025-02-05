Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Марина: Химми останется в «Оренбурге» до конца сезона

Агент Марина: Химми останется в «Оренбурге» до конца сезона
Комментарии

Футбольный агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы игрока «Оренбурга» Химми Марина, высказался о будущем своего клиента. Он заявил, что костариканец останется в команде до конца сезона. При этом переговоров о пролонгации контракта пока нет, так как они напрямую будут зависеть от того, сохранит ли клуб прописку в РПЛ. Действующий договор сторон рассчитан до следующего лета.

«Мы пообщались с руководством «Оренбурга». Все хорошо, Химми останется в клубе и постарается помочь команде остаться в Премьер-Лиге. Продление контракта? Нет, в клубе этот момент не обсуждают до тех пор, пока не будет понимания, останутся ли они в высшем дивизионе», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

Материалы по теме
Игрок «Оренбурга» Марин: Слишкович — профессионал высокого уровня, мы ему доверяем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android