«Игра ещё очень жива». Хау — об ответном матче «Ньюкасла» с «Арсеналом» в Кубке лиги

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 5 февраля. В первом матче «Ньюкасл» одержал победу со счётом 2:0.

«Моё послание таково: мы находимся на полпути в противостоянии. Против любого соперника игра всё ещё очень жива. Мы должны внести свой вклад, но я думаю, что качества «Арсенала» заставляют нас быть начеку.

Мы должны подходить к игре действительно позитивно и агрессивно, стараться быть собой в каждый момент, и никаких отклонений от этого не будет. Мы находимся в хорошей позиции и должны максимально использовать каждую возможность», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».