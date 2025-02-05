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«Игра ещё очень жива». Хау — об ответном матче «Ньюкасла» с «Арсеналом» в Кубке лиги

«Игра ещё очень жива». Хау — об ответном матче «Ньюкасла» с «Арсеналом» в Кубке лиги
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 5 февраля. В первом матче «Ньюкасл» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моё послание таково: мы находимся на полпути в противостоянии. Против любого соперника игра всё ещё очень жива. Мы должны внести свой вклад, но я думаю, что качества «Арсенала» заставляют нас быть начеку.

Мы должны подходить к игре действительно позитивно и агрессивно, стараться быть собой в каждый момент, и никаких отклонений от этого не будет. Мы находимся в хорошей позиции и должны максимально использовать каждую возможность», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

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